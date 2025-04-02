Экклстоун — о дисквалификациях пилотов «Феррари»: «Италия никогда не испытывала такого унижения»

Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о встрече с бывшим президентом «Феррари» Лукой ди Монтедземоло.

«В Лондоне я встретился с бывшим боссом «Феррари» Лукой Кордеро ди Монтедземоло. Он был шокирован двойной дисквалификацией Скудерии на «Гран-при Китая». Италия никогда не испытывала такого унижения с зарождения «Формулы-1», — цитирует Экклстоуна FormulaPassion.

Пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали на этапе в Китае за стертую планку днища, а Шарля Леклера — за недовес болида после гонки.