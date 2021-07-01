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Экклстоун - о возможном переходе Шумахера в «Альфа Ромео»: «Я изначально хотел, чтобы он перешел туда»

20:13
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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео» в 2022 году. 

«Я изначально хотел, чтобы он перешел в «Альфа Ромео», - цитирует Экклстоуна GrandPX.news. - Там был бы быстрый и опытный товарищ по команде - Кими Райкконен, у которого также были очень хорошие отношения со своим отцом».

Ранее 22-летний немец не исключил переход, но тем временем отметил, что сейчас он сосредоточен на текущем сезоне. 

На «Гран-при Штирии», который прошел в воскресенье, 27 июня, 22-летний немец приехал 16-м, его партнер по команде Никита Мазепин - 18-м.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/ecclestone-backs-alfa-romeo-move-for-schumacher/

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