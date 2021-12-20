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Экклстоун — о рыцарском звании Хэмилтона: «Его присваивают тем, кто не сделал ничего для страны»

16:12
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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал присвоение пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону рыцарского звания.

«Я считаю, что многие из тех, кто сегодня получает рыцарство, на самом деле его не заслуживают, — приводит слова Экклстоуна n-tv. — Это звание изначально присваивали тем, кто сделал что-то для страны. А теперь люди, которые становятся рыцарями, зарабатывают много денег, может, выделяют средства на благотворительность или что-то подобное, но они не делают ничего конкретного для страны. Должны быть другие награды — для тех, кто чего-то достиг».

36-летний Хэмилтон в сезоне-2021 «Формулы-1» уступил звание чемпиона пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

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Анна Горшкова все материалы автора
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