Известный конструктор гоночных болидов Эдриан Ньюи, строящий машины для «Ред Булла», выразил сожаление по поводу характера новых правил, которые появятся в «Формуле-1» с 2021 года. Они призваны усилить конкуренцию внутри пелотона из-за упрощения ряда характеристик и элементов машин.

— В какой-то степени я с нетерпением жду, когда правила вступят в силу, потому что это шанс попытаться понять нечто новое, — цитирует F1i Ньюи. — Но мне не нравится общая тенденция в последних версиях регламента: путь к все большим ограничениям. Что было приятно в последнем масштабном обновлении регламента в 2009 году — там было минимум ограничений. Но новые правила 2021 года очень строгие и ограничительные. Я думаю, это ужасный позор. Это немного напоминает GP1, а в «Формуле-1» такого быть не должно.