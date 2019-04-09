Эдриан Ньюи: "Ред Булл" не на том уровне, какого хотел бы"

Технический директор "Ред Булла" Эдриан Ньюи признал, что шасси его болида не является оптимальным. По словам конструктора, машина требует доработки.

– Я буду откровенен: наша машина не на том уровне, которого мы хотели бы, – цитирует Sky Sports Ньюи. – Нам нужно поработать над ней. А "Хонда" со своими моторами дала нам глоток свежего воздуха. С ней приятно работать. Они прямолинейные и хорошо организованные. Эти новые отношения мотивировали всю команду. "Хонда" всегда сдерживает слово. Эти отношения помогают нам доверять друг друга и двигаться вперед. Двигатели еще не на уровне "Мерседеса" и "Феррари", но я уверен, что мы достигнем этого уровня быстро.