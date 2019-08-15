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Единая система контроля давления шин появится в «Формуле-1» с 2021 года

15 августа 2019, 20:12

Руководство «Формулы-1» объявило о начале тендера на создание единой системы контроля температуры и давления в шинах. Система должна быть введена в эксплуатацию с 2021 года, сообщает Motorsport.

Цель введения системы — упорядочить и стандартизировать данные о температуре и давлении в шинах. Кроме того, применение стандартных средств измерения упростит процесс идентификации шин и контроль за их использованием.

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