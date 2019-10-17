Эдди Ирвайн: «Я даже не сомневаюсь, что Леклер лучше Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн считает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер талантливее, чем Макс Ферстаппен из «Ред Булла». По его словам, это заметно, несмотря на больший опыт голландца в «Формуле-1».

— Леклер намного сильнее Ферстаппена, — цитирует F1i Ирвайна. — Шарль в этом году добивается отличных результатов, не имея лучшей машины в пелотоне. А Ферстаппен продолжает совершать глупые ошибки, хотя намного дольше в «Формуле-1», чем Леклер. Шарль выглядит собранным, почти не ошибается. Он мог бы выиграть больше гонок, но машина не позволяет. А его борьба с Хэмилтоном в Монце. Это сумасшествие! Это было очень увлекательно. Он очень умен. Я даже не сомневаюсь, что он лучше Ферстаппена.