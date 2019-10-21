Эдди Ирвайн: «Шумахер» выиграл бы больше семи титулов, если бы принял предложение конкурентов «Феррари»

Бывший партнер Михаэля Шумахера по «Феррари» Эдди Ирвайн считает, что знаменитый немецкий гонщик мог выиграть больше чемпионских титулов в другой команде.

— Каждая команда стремилась заполучить Шумахера. И он выиграл бы больше титулов, если бы принял предложение конкурентов. Но Михаэль поставил перед собой четкую цель — стать чемпионом мира с «Феррари» — и шел к ней, — цитирует Ирвайна Autosport. — Он был полон решимости достичь этой цели и усердно работал с командой, действовал как профессионал. В конце концов эта напряженная работа принесла результат, и вместе с «Феррари» Шумахер выиграл пять чемпионатов подряд. Михаэль был не просто талантливым, но также очень решительным и настойчивым гонщиком.

Миахэль Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Пять титулов он завоевал в составе «Феррари» и еще два — за «Бенеттон».