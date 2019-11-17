Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн назвал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком в истории. В этом сезоне Хэмилтон завоевал шестой титул чемпиона мира в карьере.

— Хэмилтон — лучший гонщик в истории, лучше чем Шумахер в борьбе колесо в колесо. Намного лучше, чем Сенна, — цитирует RTL Ирвайна. — Он редко попадает в аварии. Шумахер допускал много ошибок, постоянно попадал в аварии вроде финальных гонок сезонов-1994 и 1997. Хэмилтон — самый чистый водитель за долгие годы.

Чисто по скорости Михаэль был единственным в своем роде, не было никого быстрее его. Для меня было большой честью выступать с ним в одной команде.