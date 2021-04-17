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Джовинацци раскритиковал Мазепина за действия во время квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

22:22
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Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что российский пилот «Хаас» Никита Мазепин помешал итальянцу совершить быстрый круг в конце первого сегмента квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Все очевидно. Мы уважаем друг друга, стараемся не мешать, когда начинаем круг, а он нарушил это правило. Это некорректно. Я не смог выполнить быстрый круг», — приводит Autosport слова Джовинацци.

Джовинацци не смог пройти во второй сегмент квалификации, заняв 17-е место.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/giovinazzi-critical-of-mazepin-not-respecting-qualifying-etiquette/6312814/

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