Джовинацци раскритиковал Мазепина за действия во время квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что российский пилот «Хаас» Никита Мазепин помешал итальянцу совершить быстрый круг в конце первого сегмента квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Все очевидно. Мы уважаем друг друга, стараемся не мешать, когда начинаем круг, а он нарушил это правило. Это некорректно. Я не смог выполнить быстрый круг», — приводит Autosport слова Джовинацци.

Джовинацци не смог пройти во второй сегмент квалификации, заняв 17-е место.