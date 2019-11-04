Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» до конца сезона 2020 года

Итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци продлил контракт с командой до конца 2020 года, сообщает пресс-служба «Альфа Ромео». Для 25-летнего гонщика этот сезон станет вторым в этой команде.

До своего перехода в «Формулу-1» итальянский пилот высутпал в GP2. В 2016-м он до последней гонки боролся за титул с французом Пьером Гасли, но в итоге проиграл восемь очков. В декабре того же года Антонио Джовинацци стал третьим пилотом «Феррари».

BREAKING: @alfaromeoracing confirm that @Anto_Giovinazzi has extended his contract with the team for the 2020 F1 season ??#F1 pic.twitter.com/cUK7PRPjZA — Formula 1 (@F1) November 4, 2019

По ходу прошлого сезона стало известно, что руководство скудерии из Маранелло решило перевести своего тест-пилота в «Заубер» на полноценную ставку.