Джовинацци отреагировал на слухи о том, что он может заменить Феттеля в этом сезоне

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци отреагировал на информацию о том, что он может заменить гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в случае, если немец решит покинуть итальянскую команду до конца сезона-2020.

— Посмотрим, как все сложится, — сказал в эфире Sky Sports Джовинацци. — Знаю лишь, что если буду делать все возможное и выступать так же хорошо, как и в первой гонке сезона, то у меня появятся хорошие возможности, в том числе и в «Феррари». Впрочем, сейчас я сосредоточен на своей работе в «Альфа Ромео».

Ранее стало известно, что Феттель станет свободным агентом после сезона-2020.