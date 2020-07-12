Джовинацци отправили на последнее место на старте

Судьи лишили пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци 19-го места на стартовой решетке. Итальянца отправили на последнее место в наказание за смену коробки передач, сообщет Autosport.

Обычно это чревато потерей пяти мест на старте, но в случае с Джовинацци стандартный штраф оказался неприменим: гонщик превзошел всего одного соперника и не смог потерять все 5 положенных позиций. Вместо этого итальянец лишился всего одного места. В воскресной гонке он будет стартовать 20-м.

Команда решила поставить своему гонщику новую коробку передач после инцидента в квалификации. Там Джовинацци врезался в барьер после собственной ошибки. В качестве меры предосторожности на машине сменили коробку передач.