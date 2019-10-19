Джордж Расселл: «Займусь гольфом, чтобы отвлечься от «Формулы-1»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что ему нужно найти какое-то занятие, чтобы отвлечься от «Формулы-1». Британец намерен всерьез заняться гольфом.

— Чувствую, что сейчас я недостаточно расслаблен, — цитирует F1i Расселла. — Я не знал, чего ждать от карьеры в «Формуле-1», поэтому решил всецело отдаться гонкам и полностью на них сосредоточиться. Теперь понимаю, что мне нужно чем-то еще заняться, чтобы отвлечься и расслабиться. Пока не нашел такого занятия, наверное, это будет гольф. Сейчас я без перерыва поглощен работой, различными маркетинговыми и тренировочными мероприятиями. Жизнь очень насыщенна. Но я хочу взять уроки гольфа, чтобы расслабляться с его помощью. Конечно, не стану Вудсом, но если хотя бы не буду попадать в деревья после каждого удара, уже будет здорово.