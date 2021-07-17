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Джордж Расселл потеряет три места на старте «Гран-при Великобритании»

17 июля 2021, 23:02
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет три позиции на старте гонки «Гран-при Великобритании», сообщает официальный сайт ФИА.

После финиша спринт-квалификации судьи вызвали к себе Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла для расследования аварии гонщиков «Феррари» и «Уильямса» на первом круге спринтерской гонки. Рассмотрев обстоятельства инцидента, судьи приняли решение наказать Расселла за создание аварийной ситуации.

Таким образом, Расселл потерял место в первой десятке и будет стартовать только 12-м.

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Иван Шитик все материалы автора

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