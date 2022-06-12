Джордж Расселл остался доволен третьим место на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Азербайджана», на котором занял третье место.

«Как уже говорили, чтобы использовать свой шанс, прежде всего важно финишировать. Спасибо всей команде за то, что сегодня все получилось.

В этом году нам приходится непросто. Машина не в лучшей форме из-за сильной раскачки, так что я вполне доволен третьим местом», — цитирует пилота Sky Sports.

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2022 — «Гран-при Азербайджана».