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Сегодня, 16:50

Джордж Расселл остался доволен третьим место на «Гран-при Азербайджана»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Азербайджана», на котором занял третье место.

«Как уже говорили, чтобы использовать свой шанс, прежде всего важно финишировать. Спасибо всей команде за то, что сегодня все получилось.

В этом году нам приходится непросто. Машина не в лучшей форме из-за сильной раскачки, так что я вполне доволен третьим местом», — цитирует пилота Sky Sports.

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2022 — «Гран-при Азербайджана».

Мерседес
Джордж Расселл
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