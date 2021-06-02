Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал, как продвигаются переговоры по его новому контракту.

«Думаю, мы все хотим прийти к какому-то решению, — объяснил он. — Причем еще до летнего перерыва. Это в общих интересах.

Но если говорить честно, я не хочу никого подгонять — ни «Мерседес», ни «Уильямс». Так что просто концентрируюсь на своей работе.

Могу лишь повторить, что если я смогу выступать на том уровне, какой считаю для себя достижимым, этого хватит для верного позиционирования на рынке пилотов», — приводит слова Расселла Motorsport.com.