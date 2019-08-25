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Джордж Расселл: «Не думаю, что покину «Уильямс» в ближайшие годы»

09:38
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что долго будет выступать за британскую команду. Контракт 21-летнего гонщика рассчитан на три года.

— Если не произойдет ничего радикального, я не вижу причин, по которым покину команду в течение следующих нескольких лет, — цитирует Motorsport Расселла. — Я знаю, что «Мерседес» будет поддерживать меня, пока я выступаю. Это несколько расслабляет и позволяет сосредоточиться на своей работе. Если проведешь один плохой уик-энд, тебя никто не съест. Это хороший подход к работе.

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