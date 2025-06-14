Расселл — о победе во второй практике: «Постараемся удержаться на этом уровне весь уик-энд»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свое первое место во второй практике «Гран-при Канады». Время лучшего круга 27-летнего британца — 1 минута 12,123 секунды.

«Возможно, это вообще первый случай в году, когда я поднялся на первую строчку! А ведь это уже десятый этап сезона. Сегодня день сложился очень неплохо. Когда прохладно, и шины тоже холодные, мы достаточно конкурентоспособны. Постараемся удержаться на этом уровне весь уик-энд. Будет интересно посмотреть, какие тактики выберут команды в квалификации в плане выбора шин», — приводит F1 News слова Расселла.

В субботу состоятся третья практика и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье, 15 июня, и начнется в 20:50 по московскому времени.