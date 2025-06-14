Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

14 июня 2025, 02:59

Расселл — о победе во второй практике: «Постараемся удержаться на этом уровне весь уик-энд»

Евгений Козинов
Корреспондент

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свое первое место во второй практике «Гран-при Канады». Время лучшего круга 27-летнего британца — 1 минута 12,123 секунды.

«Возможно, это вообще первый случай в году, когда я поднялся на первую строчку! А ведь это уже десятый этап сезона. Сегодня день сложился очень неплохо. Когда прохладно, и шины тоже холодные, мы достаточно конкурентоспособны. Постараемся удержаться на этом уровне весь уик-энд. Будет интересно посмотреть, какие тактики выберут команды в квалификации в плане выбора шин», — приводит F1 News слова Расселла.

В субботу состоятся третья практика и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье, 15 июня, и начнется в 20:50 по московскому времени.

Источник: F1 News
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Читайте также
В США заявили об отсутствии у ВСУ возможности скоро начать производство Patriot
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
На Украине назвали основного кандидата на пост премьер-министра страны
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
BFMTV назвал основного конкурента Ле Пен на президентских выборах
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расселл показал лучшее время во второй практике «Гран-при Канады»

Стролл — о разбитом болиде: «Возникла недостаточная поворачиваемость, и я задел стену»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости