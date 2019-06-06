Джордж Расселл: "Формула-1" отправляется в Зандворт ради Ферстаппена"

Пилот "Уильямса" Джордж Расселл считает, что "Формула-1" планирует проводить этап в голландском Зандворте из-за популярности Макса Ферстаппена. По его мнению, сам по себе автодром не располагает к интересным гонкам.

– Мне нравится Зандворт, там можно хорошо покататься, – цитирует F1i Расселла. – Но гонки там будут такими же, как в Монако. Все знают, чего ждать от Монако, от Австралии – обгоны будут ограничены. Теперь такое же случится и в Зандворте. Мы едем туда ради Макса и голландских болельщиков. "Формула-1" не была бы собой без фанатов, поэтому это нужно ценить.