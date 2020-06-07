Джордан рассказал, как Михаэль Шумахер выкупил у него контракт с братом

Эдди Джордан, бывший владелец команды «Формулы-1» «Джордан», рассказал, при каких обстоятельствах Ральф Шумахер покинул команду в 1998 году. Он перешел в «Уильямс».

— Френтцен был талантливейшим гонщиком, — приводит слова Джордана Autosport. — Вспомните блестящий экипаж «Мерседеса» в гонках спорткаров: Вендлингер, Шумахер, Френтцен. Именно он был быстрейшим из этой тройки. Но ему не хватало очень важного качества: веры в свои силы. Его можно было взять за плечи, сказать теплые слова, и он был быстрым, но на последнем метре все время делал осечку. Думаю, он мог выиграть больше гонок за «Джордан» чем Ральф выиграл за «Уильямс», который в то время была одной из лучших команд.

Михаэль Шумахер заплатил мне два миллиона фунтов за контракт своего брата. Я был очень доволен. Никто не уходит от Джордана, не заплатив, а в этом случае я ещё и свел с Михаэлем старые счеты".