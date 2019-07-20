Джонатан Уитли: "У Феттеля в "Феррари" нет той поддержки, что была в "Ред Булле"

Спортивный директор "Ред Булла" Джонатан Уитли считает, что Себастьяну Феттелю не хватает поддержки в "Феррари". По его словам, это приводит к частым ошибкам немца в нынешнем сезоне.

– Себастьян очень умный и чувствительный человек, – цитирует F1i Уитли. – Это можно увидеть по его отношению к жене и детям или по фантастической речи в память о Чарли Уайтинге. Он не такой жесткий человек, как Михаэль Шумахер или Фернандо Алонсо. Себастьяну нужно чувствовать безоговорочную поддержку. У нее она была в "Ред Булле". Видимо, в "Феррари" ее нет.