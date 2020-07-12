Джоди Эггинтон: «Квят провел чистую гонку и усердно поработал, чтобы закончить в десятке»

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон остался недоволен выступлением команды на «Гран-при Штирии». Российский пилот команды Даниил Квят занял десятое место, Пьер Гасли стал 15-м.

— Сегодня нашим болидам не хватало гоночного темпа. Мы не смогли навязать ту борьбу, которую стоило бы, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Эггинтона. — Машину Пьера вынесло в начале гонки, есть признаки некоторого ущерба, мы изучим этот момент. Даниил провел более чистую гонку и усердно поработал, чтобы закончить в десятке, не допустив ошибок.

Мы должны быть довольны финишем в очках, но в целом ожидали большего. Нужно провести подробный анализ, чтобы убедиться, что мы понимаем причины, стоящие за сегодняшним выступлением.