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Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса», но останется в команде

16:00
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Команда «Мерседес» объявила о кадровых перестановках: с 1 июля 2021 года Джеймс Эллисон приступит к работе в новой должности под названием главный технический директор. А должность технического директора займет Майк Эллиотт, с 2012 года возглавлявший отдел аэродинамики, сообщает пресс-служба команды 9 апреля.

Эллисон отойдет от повседневного руководства техническим штабом и сосредоточится на помощи команде в решении стратегических задач при подготовке к новому регламенту в «Формуле-1». При этом он продолжит поддерживать тесную связь с техническим руководством.

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