Дженсон Баттон: «В этом году Леклер должен бороться с Хэмилтоном на равных»

Чемпион «Формулы-1», бывший гонщик Дженсон Баттон поделился мнением о предстоящем сезоне «Королевских гонок». По его мнению, пилот «Феррари» Шарль Леклер должен будет навязать борьбу за титул гонщику «Мерседеса», действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

— Медовый месяц Шарля с «Феррари» закончился, теперь пора взяться за дело, — цитирует Daily Mail Баттона. — В этом году он должен стать претендентом на чемпионство и бороться на равных с Льюисом Хэмилтоном. В начале прошлого сезона Леклер совершил несколько ошибок, но сейчас понимание между ним и командой находится на совсем другом уровне. Кроме того, думаю, что их отношения с Себастьяном Феттелем должны прийти в норму. Они оба должны понять, что им нужно сражаться с Хэмилтоном, а не друг с другом. Если это произойдет, то мы увидим одну из самых ярких чемпионских гонок. Я очень заинтригован в преддверии нового сезона, мне кажется, что у «Феррари» машина окажется не хуже, чем у «Мерседеса».

Сезон-2020 в «Формуле-1» откроет «Гран-при Австралии», гонка состоится 15 марта.