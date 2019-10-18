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Дженсон Баттон: «Ферстаппен самый быстрый пилот, который когда-либо выступал в «Формуле-1»

12:24
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Чемпион мира 2009 года в «Формуле-1» Дженсон Баттон считает, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен — быстрейший пилот в истории «Королевских гонок». По словам британца, у молодого голландца самый большой потенциал среди автогонщиков.

— Я думаю, что Макс самый быстрый пилот, который когда-либо управлял машиной «Формулы-1», — цитирует TalkSport Баттона. — Я на самом деле так считаю. Он невероятно быстр. Раньше он совершал некоторые ошибки, чего и следовало ожидать от молодого пилота. Но теперь он проделывает фантастическую работу. Это что-то особенное.

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