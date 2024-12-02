Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:49

Джек Дуэн заменит Эстебана Окона на «Гран-при Абу-Даби»

Эстебан Окон досрочно покинул «Альпин»
Диана Андрющенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн примет участие в «Гран-при Абу-Даби».

21-летний автогонщик заменит француза Эстебана Окона, говорится на странице BTW Alpine Formula One в соцсети X (ранее Twitter).

«Это изменение позволяет перейти Эстебану в «Хаас» для участия в послесезонных тестах в Абу-Даби», — сказано в публикации.

23 августа пресс-служба команды «Формулы-1» сообщила, что Джек Дуэн стал основным пилотом «Альпин». Соглашение с австралийцем рассчитано до 2025 года.

Формула-1
Альпин
Эстебан Окон
Читайте также
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хэмилтон извинился перед «Мерседесом» за два штрафа в Катаре

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости