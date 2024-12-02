Джек Дуэн заменит Эстебана Окона на «Гран-при Абу-Даби»
Эстебан Окон досрочно покинул «Альпин»
Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн примет участие в «Гран-при Абу-Даби».
21-летний автогонщик заменит француза Эстебана Окона, говорится на странице BTW Alpine Formula One в соцсети X (ранее Twitter).
«Это изменение позволяет перейти Эстебану в «Хаас» для участия в послесезонных тестах в Абу-Даби», — сказано в публикации.
23 августа пресс-служба команды «Формулы-1» сообщила, что Джек Дуэн стал основным пилотом «Альпин». Соглашение с австралийцем рассчитано до 2025 года.
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