Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Дзанарди снова оказался в отделении интенсивной терапии

16:35
Алекс Дзанарди. Фото Twitter.
Алекс Дзанарди. Фото Twitter.

Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП, вновь переведен в отделение интенсивной терапии. Его состояние оценивается как «нестабильное», сообщает NBC.

53-летний спортсмен провел в больнице Сиены больше месяца, после того как во время неофициальных соревнований угодил на ручном велосипеде под грузовик. Дзанарди перенес три очень сложных операции.

В 2001 году после аварии в серии CART Алессандро потерял обе ноги. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе велосипедов с ручным приводом.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир