Дзанарди снова оказался в отделении интенсивной терапии

Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП, вновь переведен в отделение интенсивной терапии. Его состояние оценивается как «нестабильное», сообщает NBC.

53-летний спортсмен провел в больнице Сиены больше месяца, после того как во время неофициальных соревнований угодил на ручном велосипеде под грузовик. Дзанарди перенес три очень сложных операции.

В 2001 году после аварии в серии CART Алессандро потерял обе ноги. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе велосипедов с ручным приводом.