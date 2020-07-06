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Дзанарди была сделана третья операцию после аварии

6 июля 2020, 23:44

Четырехкратный паралимпийский чемпион и экс-пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди был прооперирован в третий раз, сообщает Sport Mediaset.

Операция длилась пять часов, за это время итальянцу провели черепно-лицевую реконструкцию. Врачи не разглашают прогнозы о том, как скоро и в какой мере итальянцу удастся восстановиться от полученных травм.

После операции Дзанарди снова был возвращен в палату интенсивной терапии, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии комы.

ДТП с участием 53-летнего спортсмена произошло 19 июня во время велогонки, когда Дзанарди потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Алессандро получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор находится без сознания.

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