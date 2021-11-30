Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Думаю, у нас будет хороший уик-энд». Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии»

17:10
Теги:

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о предстоящем «Гран-при Саудовской Аравии».

«Читая про Джидду, кажется, что это очень сложная трасса. Но думаю, что я и моя шея хорошо готовы после длинного сезона. Чувствую, что неплохо адаптировался к болиду и с нетерпением жду возможности увидеть, что ждет нас на этой трассе.

Будет ли большая нагрузка на шины из-за большого количества поворотов? Это зависит от асфальта. Время прохождения круга у разных машин будет разным. Думаю, у нас будет хороший уик-энд.

В этом году мы уже выступали на трассах с тремя зонами DRS, но в Джидде есть и длинные прямые. В этом году мы довольно быстры на прямых, что, опять же, может сделать наш уик-энд удачным», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/saudi-arabian-grand-prix-preview

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
Путин анонсировал создание в России нового гиперзвукового оружия
2