«Думаю, у нас будет хороший уик-энд». Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии»
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о предстоящем «Гран-при Саудовской Аравии».
«Читая про Джидду, кажется, что это очень сложная трасса. Но думаю, что я и моя шея хорошо готовы после длинного сезона. Чувствую, что неплохо адаптировался к болиду и с нетерпением жду возможности увидеть, что ждет нас на этой трассе.
Будет ли большая нагрузка на шины из-за большого количества поворотов? Это зависит от асфальта. Время прохождения круга у разных машин будет разным. Думаю, у нас будет хороший уик-энд.
В этом году мы уже выступали на трассах с тремя зонами DRS, но в Джидде есть и длинные прямые. В этом году мы довольно быстры на прямых, что, опять же, может сделать наш уик-энд удачным», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.
«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/saudi-arabian-grand-prix-preview
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