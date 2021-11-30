«Думаю, у нас будет хороший уик-энд». Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о предстоящем «Гран-при Саудовской Аравии».

«Читая про Джидду, кажется, что это очень сложная трасса. Но думаю, что я и моя шея хорошо готовы после длинного сезона. Чувствую, что неплохо адаптировался к болиду и с нетерпением жду возможности увидеть, что ждет нас на этой трассе.

Будет ли большая нагрузка на шины из-за большого количества поворотов? Это зависит от асфальта. Время прохождения круга у разных машин будет разным. Думаю, у нас будет хороший уик-энд.

В этом году мы уже выступали на трассах с тремя зонами DRS, но в Джидде есть и длинные прямые. В этом году мы довольно быстры на прямых, что, опять же, может сделать наш уик-энд удачным», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.