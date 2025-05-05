Дуэн — о сходе в Майами: «Тяжелое окончание уик-энда»

Пилот «Альпин» Джек Дуэн выразил разочарование из-за досрочного завершения гонки на «Гран-при Майами».

«Это тяжелое окончание уик-энда для моей части гаража. Стартовали мы в середине пелотона, а это всегда рискованно, особенно в первых поворотах. Меня зажали, не было пространства для маневра, и в итоге произошел контакт с Лиамом Лоусоном. Повреждения оказались слишком серьезными, чтобы безопасно добраться до пит-лейна, поэтому пришлось сойти», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

Накануне появилась информация, что команда рассматривает возможность замены Дуэна уже перед «Гран-при Эмилии-Романьи». Пока официального подтверждения нет.