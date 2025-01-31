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Сегодня, 10:50

Дуэн рассказал об ожиданиях от первого сезона в «Формуле-1»

Камила Абдурахманова
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Джек Дуэн, новичок команды «Альпин», рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в «Формуле-1».

«Все проходит здорово. Команда давно распахнула для меня свои двери. Все очень любезны и тепло заботились обо мне», — приводит слова Дуэна Racingnews365.

Дуэн подчеркнул, что планирует перенимать опыт Гасли в проведении гоночных уикендов на протяжении всего сезона. Он также выразил надежду на то, что их взаимодействие поможет команде добиться высоких результатов.

В СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что Джека Дуэна могут заменить на Франко Колапинто в течение первой половины сезона 2025 года.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Альпин
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