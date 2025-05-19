Дуэн обратился к фанатам после фальшивого фото: «Прекратите тревожить мою семью»

Австралийский резервный пилот команды «Альпин» Джек Дуэн в социальных сетях попросил аргентинских фанатов остановить травлю в его адрес и в адрес его семьи. Поводом стал фейковый снимок, который якобы опубликовал отец Джека — Мик Дуэн.

«Как вы можете видеть, эта история абсолютно ложная. Ее придумали аргентинские фанаты, чтобы очернить меня и мою семью. Они отредактировали оригинальный контент, создав впечатление, будто его разместил мой отец, хотя это неправда.

Пожалуйста, оставьте мою семью в покое. Я не думал, что мне придется это говорить», — написал Дуэн в соцсетях, обращаясь к поклонникам.

За семь этапов «Формулы-1», которые Дуэн провел за рулем «Альпин», он не заработал ни одного очка.