7 мая, 18:01

Дуэн на «Гран-при Майами» находился под круглосуточной охраной из-за угроз от фанатов Колапинто

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-боевой пилот «Альпин», а ныне резервист команды Джек Дуэн находился под круглосуточной охраной во время «Гран-при Майами» из-за угроз от болельщиков Франко Колапинто, сообщил журналист Ким Иллман в блоге на YouTube.

Дуэн также планировал нанять охрану для «Гран-при Бразилии», если бы сохранил позицию боевого гонщика.

По словам Иллмана, в социальной сети был опубликован личный адрес электронной почты Дуэна, на который поступали угрозы. Это вызвало беспокойство за безопасность Джека, его девушки и даже его отца Мика Дуэна в Майами.

Колапинто подписал контракт с «Альпин» на пять гонок и заменит Дуэна начиная с «Гран-при Эмилии-Романьи».

  • hardcore f1 fan

    Поди колумбийским галстуком пригрозили, с этих обезумевших ушлёпков станется. Дуан конечно такой себе пилот, но атмосфера которую ему создала команда ещё зимой, явно не способствовала ожидаемым от него результатам. Лутше бы просто не брали чем так.

    07.05.2025

  • Колобок Колобков

    Интересно, что-бы сделали кровожадные фанаты кала с пинту ??? И теперь, надо понимать , в Имоле под охраной будеит уже сам кал ? Ведь, как нам известно- фанаты Днуэна не менее кровожадные... А через пару гонок фанаты объдиняться и нападут на Гасли...

    07.05.2025

