Дуэн на «Гран-при Майами» находился под круглосуточной охраной из-за угроз от фанатов Колапинто

Экс-боевой пилот «Альпин», а ныне резервист команды Джек Дуэн находился под круглосуточной охраной во время «Гран-при Майами» из-за угроз от болельщиков Франко Колапинто, сообщил журналист Ким Иллман в блоге на YouTube.

Дуэн также планировал нанять охрану для «Гран-при Бразилии», если бы сохранил позицию боевого гонщика.

По словам Иллмана, в социальной сети был опубликован личный адрес электронной почты Дуэна, на который поступали угрозы. Это вызвало беспокойство за безопасность Джека, его девушки и даже его отца Мика Дуэна в Майами.

Колапинто подписал контракт с «Альпин» на пять гонок и заменит Дуэна начиная с «Гран-при Эмилии-Романьи».