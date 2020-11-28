Пилот «МП-Моторспорт» Фелипе Другович выиграл первую гонку «Формулы-2» в Бахрейне. Вторым стал гонщик «Виртуози» Каллум Айлотт, Джехан Дарувала из «Карлина» — третьим.

Лидер чемпионата Мик Шумахер из «Премы» остался на четвертом месте. Россиянин Никита Мазепин из команды «Хайтек» показал пятый результат, Роберт Шварцман («Према») стал восьмым.

Артем Маркелов показал только 22-й результат.

Отставание Айлотта от Шумахера в борьбе за титул сократилось до 12 баллов — перед уик-эндом оно составляло 22 очка.