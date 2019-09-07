Дрогба стал послом ФИА

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба стал послом Международной автомобильной федерации (ФИА) в ее кампании по борьбе за безопасность дорожного движения. Церемония прошла в Италии, где в этот уик-энд проводится этап «Формулы-1». Ивуарийский футболист стал 18-м послом ФИА.

В числе послов ФИА есть звезды кино и эстрады, а также представители разных видов спорта. Своими акциями ФИА призывает обратить внимание на безопасность дорожного движения и напоминает, что по статистике каждый день в ДТП погибают по всему миру в среднем 3500 человек.