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Дрогба стал послом ФИА

17:06
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба стал послом Международной автомобильной федерации (ФИА) в ее кампании по борьбе за безопасность дорожного движения. Церемония прошла в Италии, где в этот уик-энд проводится этап «Формулы-1». Ивуарийский футболист стал 18-м послом ФИА.

В числе послов ФИА есть звезды кино и эстрады, а также представители разных видов спорта. Своими акциями ФИА призывает обратить внимание на безопасность дорожного движения и напоминает, что по статистике каждый день в ДТП погибают по всему миру в среднем 3500 человек.

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