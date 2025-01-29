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Дорнбос считает, что Дуэн не закончит сезон-2025 в «Альпин»

Камила Абдурахманова
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По мнению Роберта Дорнбоса, экс-гонщика «Формулы-1», а ныне эксперта, пилот Франко Колапинто заменит Джека Дуэна уже в ходе сезона 2025 года.

Дорнбос считает, что Дуэн не очень подходит «Формуле-1». Попасть в элитные автогонки — мечта каждого юного спортсмена, но для этого нужно подписать полноценный контракт. А если получаешь временный контракт, то давление возрастает.

У Дуэна есть шесть гонок. Но за спиной у него конкурент — Франко Колапинто, который будет резервистом в «Альпин». Поэтому, по словам Дорнбоса, на Дуэна оказывается огромное давление. Первая гонка сезона является домашней для Дуэна, и это тоже не способствует его успеху.

«Все сложно. Думаю, он не закончит сезон», — приводит слова Дорнбоса издание Motortsport.

Джек Дуэн, новичок «Альпин», подписал контракт только на первые шесть гонок. После этого за руль может сесть Франко Колапинто, который недавно стал резервным пилотом команды из Энстоуна.

По итогам сезона 2024 года «Альпин» занимает шестую строчку в кубке конструкторов «Формулы-1».

Источник: motorsport.com
Формула-1
Альпин
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