Доменикали заявил, что 24 «Гран-при» за сезон — оптимальное число

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил, что руководство чемпионата не собирается увеличивать количество этапов и превышать отметку в 24 «Гран-при».

«Предела нет. Шутка, разумеется. Предел — это, вероятно, 24 Гран-при, которые как раз должны пройти в следующем сезоне. Мне кажется, что с учетом роста популярности «Ф-1» по всему миру, это оптимальное число этапов. Больше не надо», — приводит слова Доменикали GP Today.

В сезоне-2023 в «Формуле-1» впервые в истории должны пройти 24 гонки. Однако на данный момент проведение «Гран-при Китая» все еще находится под вопросом.