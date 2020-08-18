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Дом партнера Квята по «Альфа Таури» ограбили

10:59
Пьер Гасли. Фото AFP
Пьер Гасли. Фото AFP
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Пилот «Альфа Таури», партнер Даниила Квята по команде, Пьер Гасли сообщил, что его дом был ограблен во время «Гран-при Испании».

Француз обнаружил случившееся, вернувшись домой после гонки, которая состоялась 16 августа.

— Оказалось, в мире есть действительно никчемные и подлые люди, которые никого не уважают, — цитирует Motorsportweek Гасли. — Мой дом в Нормандии ограбили, украли именные часы BRM и Tag Heuer, драгоценности, вещи, очки и гоночные шлемы.

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