Дом партнера Квята по «Альфа Таури» ограбили

Пилот «Альфа Таури», партнер Даниила Квята по команде, Пьер Гасли сообщил, что его дом был ограблен во время «Гран-при Испании».

Француз обнаружил случившееся, вернувшись домой после гонки, которая состоялась 16 августа.

— Оказалось, в мире есть действительно никчемные и подлые люди, которые никого не уважают, — цитирует Motorsportweek Гасли. — Мой дом в Нормандии ограбили, украли именные часы BRM и Tag Heuer, драгоценности, вещи, очки и гоночные шлемы.