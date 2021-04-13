Дом Михаэля Шумахера выставили на продажу за 59 миллионов евро

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставила на продажу семейный дом, расположенный в швейцарском Глане, утверждает F1i со ссылкой на Bunde.

Особняк оценивают в 58,7 миллионов евро. По данным британского таблоида The Mirror, средства от продажи могут пойти на уход за семикратным чемпионом «Формулы-1».

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте в Альпах. Предполагается, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль, уходит 3 миллиона евро в год.