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Дом Михаэля Шумахера выставили на продажу за 59 миллионов евро

17:43
Особняк Михаэля Шумахера. Фото Twitter
Особняк Михаэля Шумахера. Фото Twitter
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Жена Михаэля Шумахера Коринна выставила на продажу семейный дом, расположенный в швейцарском Глане, утверждает F1i со ссылкой на Bunde.

Особняк оценивают в 58,7 миллионов евро. По данным британского таблоида The Mirror, средства от продажи могут пойти на уход за семикратным чемпионом «Формулы-1».

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте в Альпах. Предполагается, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль, уходит 3 миллиона евро в год.

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