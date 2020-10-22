«Должны приглашать людей, которые идут в ногу со временем». Хэмилтон недоволен приглашением Петрова на «Гран-при Португалии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал решение ФИА пригласить Виталия Петрова в качестве гоночного стюарда на «Гран-при Португалии».

«Я бы назвал сюрпризом тот факт, что они наняли человека, который придерживается подобных убеждений и открыто высказывается в подобном ключе о вещах, с которыми мы пытаемся бороться. Вам стоит поговорить об этом с ними. Лично я ничего не могу с этим поделать.

Мне кажется, мы должны приглашать людей, которые идут в ногу со временем. Которые понимают, в какие времена мы живем, и чувствительны к важным вопросам, которые нас окружают.

Так что я и правда не знаю, какова была их цель и почему они пригласили именно его», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

Причиной недовольства Хэмилтона стало интервью Петрова месячной давности, в котором российский гонщик критически высказывался о Хэмилтоне из-за того, что тот активно призывал всех пилотов «Ф-1» вставать на колено во время акций в поддержку борьбы с расизмом.