Доходы «Формулы-1» упали в несколько раз

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на чемпионат «Формулы-1», опубликовали финансовые результаты первого квартала 2020 года, сообщает Motorsport.

Если за первый квартал прошлого года выручка «Ф-1» составила 246 миллионов долларов, теперь речь идет только о 39 миллионах — то есть только о 16 процентов от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров — на 93 процента.

В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 миллионов долларов.?