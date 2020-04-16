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Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике прокомментировала расставание с Даниилом Квятом

13:20
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Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике и бывшая девушка гонщика Даниила Квята Келли Пике прокомментировала расставание с россиянином. Прошлым летом у пары родилась дочь Пенелопа.

— Конечно, 90 процентов вопросов касаются Даниила, так что я отвечу, чтобы закрыть тему, — написала в сторис своего Instagram Пике. — Мы с Даней остаемся лучшими друзьями и собираемся создать оптимальные условия для Пенелопы. Когда условия карантина станут менее строгими, он приедет навестить дочь.

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