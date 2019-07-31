Дочь Квята назвали Пенелопой

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который занял третье место на "Гран-при Германии", и его девушка Келли Пике назвали свою новорожденную дочь Пенелопой. Об этом Пике сообщила в своем Instgram.

"Лучший подарок на свете. Не могу описать словами мою любовь к тебе, Пенелопа", – подписала фото Пике.

Пике родила Квяту первого ребенка перед гонкой "Гран-при Германии". Квят поднялся на подиум впервые с апреля 2016 года.

Отметим, что о рождении ребенка Квят рассказал только сразу после финиша, когда ему в интервью прямой вопрос об этом задал Мартин Брандл.

Квят попал на подиум после рождения ребенка