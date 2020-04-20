Директор «Сильверстоуна» заявил, что трасса готова принять два этапа «Формулы-1» в сезоне

Директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл рассказал о переговорах с руководством «Формулы-1» по поводу проведения на британской трассе двух этапов «Королевских гонок» в сезоне-2020.

— Мы обсуждали возможность проведения двух гонок за одну неделю и двух гонок две недели подряд, — приводит The Guardian слова Прингла. — Я полностью уверен, что мы способны организовать эти мероприятия, у нас большой опыт. «Формула-1» работает над решением насчет сезона-2020. Мы постоянно находимся на связи с руководством гоночной серии, нас спрашивали, готовы ли мы провести гонку или даже две, и могут ли они пройти без зрителей. Наш ответ — безусловно, мы готовы рассмотреть любые варианты. Думаю, руководство «Формулы-1» примет решение насчет календаря в начале мая.

В данный момент «Гран-при Великобритании» намечен на 19 июля, однако ранее «Формула-1» выступила с заявлением о том, что первоначальный календарь сезона-2020 подвергнется кардинальным изменениям в связи с тем, что большое количество этапов перенесли или отменили из-за пандемии коронавируса.