Директор «Нюрбургринга»: «Главное, что Германия не пропала с карты «Формулы-1»

Управляющий директор «Нюрбургринга» Мирко Маркрофт прокомментировал подписание контракта с «Формулой-1» на проведение этапа на трассе в сезоне-2020.

— Мы всегда поддерживали контакт с «Формулой-1», — цитирует Racefans.net Маркрофта. — В последние недели переговоры стали интенсивнее, и мы пришли к соглашению, условия которого устроили обе стороны. Для нас оптимальным решением было бы возвращение поочередного проведения «Гран-при Германии» на нашей трассе и на «Хоккенхаймринге». Думаю, это было бы полезно обоим автодромам. Сейчас мы сконцентрированы на проведении гонки в этом году, а дальше посмотрим, как все получится. В любом случае, главное, что Германия не исчезла с карты «Формулы-1», неважно, с нашей помощью или помощью «Хоккенхаймринга».

Ранее «Формула-1» объявила о том, что гонка на «Нюрбургринге» заменит один из четырех отмененных этапов: в США, Бразилии, Мексике или Канаде.