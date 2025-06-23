Формула-1
23 июня, 16:10

Дино Беганович заменит Леклера, а Алекс Данн — Норриса в практике «Гран-при Австрии»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Представитель гоночной академии «Феррари» Дино Беганович заменит Шарля Леклера на первой тренировке «Гран-при Австрии», сообщает пресс-служба команды.

В то же время Алекс Данн, пилот молодежной программы «Макларена», также примет участие в «Гран-при Австрии», заменив Ландо Норриса на первой практике.

«Гран-при Австрии» пройдет с 27 по 29 июня. Сейчас лидирует в Кубке конструкторов «Макларен» с 374 очками. «Мерседес» занимает второе место с 199 баллами, а «Феррари» замыкает тройку лидеров с 183 очками.

