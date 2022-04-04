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Сегодня, 14:01

Дэвид Култхард заявил, что очень впечатлен выступлениями Расселла за «Мерседес»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о гонщике «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Я очень впечатлен. Джордж выступал в соответствии с моими ожиданиями. С моей точки зрения, это прекрасный гонщик во всех отношениях, у него есть скорость и прекрасные навыки коммуникации. Джордж — современная версия профессионального пилота топ-уровня. Я считал так до начала сезона, и мое мнение не поменялось.

Некоторые могут сказать, что Джордж провел первые две гонки не так, как требовалось. Я не соглашусь. Думаю, он хорошо справлялся с машиной и с ситуацией. Ты пилотируешь тот болид, который тебе дают. Следующая задача Джорджа — вместе с Льюисом Хэмилтоном помочь «Мерседес» разработать чемпионскую машину", — приводит слова Култхарда The Mirror.

За два прошедших этапа «Формулы-1» Расселл набрал 22 очка и занимает четвертую строчку в чемпионате, опережая Хэмилтона на шесть баллов.

Следующий этап «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/david-coulthard-russell-hamilton-mercedes-26623002
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Дэвид Култхард
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