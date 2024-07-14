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Дэвид Култхард: «Сайнсу лучше остаться в «Феррари» резервным пилотом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что пилот Карлос Сайнс должен остаться в «Феррари» после сезона-2024.

«Уильямс» подтверждал свой интерес к нему, «Ауди» (до конца сезона-2025 — «Заубер») хотела бы сделать его напарником Нико Хюлькенберга. Но я считаю, что Карлосу лучше сказать «Феррари»: «Я буду вашим резервным пилотом на следующие два года». У Карлоса появились бы два сезона, чтобы оставаться в форме, взять короткий перерыв от «Ф-1» с психологической точки зрения, а затем, в 32 года, он бы вернулся за руль машины, разработанной вместе с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером», — приводит слова Култхарда Essentially Sports.

В начале февраля стало известно, что Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024 в связи с тем, что на его место команда пригласила семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает за «Мерседес».

5 июля сообщалось, что Сайнс принял решение присоединиться к «Альпин» со следующего сезона.

29-летний гоншик выступает в «Формуле-1» с 2015 года, он перешел в «Феррари» в 2021 году. После 12 этапов сезона-2024 испанец четвертое пятое место в личном зачете (145 очков).

Формула-1
Феррари
Дэвид Култхард
Карлос Сайнс
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