Дэвид Култхард: "Феттель в менее комфортной ситуации, чем Леклер"

Бывший гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард высоко оценил талант пилота "Феррари" Шарля Леклера. По его мнению, новичок итальянской команды не уступает своему партнеру Себастьяну Феттелю.

– Шарль знает, что ему нужно делать, – цитирует F1i Култхарда. – Он знает, что может быть быстрее и когда это можно проявить. Ему нечего терять на фоне Феттеля. Себастьян в менее комфортной ситуации. И мы знаем, что он чувствителен к давлению. Прогресс Леклера на него давит. Но Себастьян может улучшить свою форму. Он прекрасный гонщик. Проблема лишь в том, что от него ждут только победы. Любой другой результат будет поражением. А у Шарля все еще впереди.